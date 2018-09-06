Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli helikopter, 12 yolcu kapasiteli olacak. Yerli helikopterin aviyonik sistemleri, gövde, rotor sistemi, iniş takımı gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ’ın imzasını taşıyor. Helikopter, VIP, Kargo, Hava Ambulans, Arama Kurtarma, Kıyı Ötesi Taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek.

Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatılmıştı. Program bütçesi ve takvimi 3 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırılırken ve 26 Eylül 2013 tarihinde SSM ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde motor çalıştırma ve yer testlerinde başarılı olan T625 helikopteri, ilk uçuşu ise heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda helikopterin iniş takımları yerden kesilecek. Bu etkinliğin kapsamı, kalan kısa sürede yapılacak testlerdeki performanslar doğrultusunda netleşecek. İlk uçuşunu gerçekleştiren helikopterin 2021 yılında seri üretime geçmesi planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil havacılık alanlarında kullanılmak için Türkiye’nin coğrafi ve iklim şartlarına göre Türk mühendisleri tarafından tasarlanan T625’in, hem askeri hem de sivil modelleri geliştirilecek.