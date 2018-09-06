Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine, Bakan Süleyman Soylu imzalı "Güvenlik Tedbirleri" konulu bir genelge gönderildiği bildirildi.

ERZAK VE YAŞAM MALZEMESİ UYARISI



Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle devletin tüm imkan ve kabiliyetleri kullanılarak etkin mücadele edildiği vurgulanan genelgede, yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde özellikle bölücü terör örgütünün, temel gıda ve yaşam malzemesi temini konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığına dair bilgiler alındığı belirtildi.

Örgüt mensuplarının temel gıda ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla yayla dönüşlerinde alınacak güvenlik önlemlerinin anlatıldığı genelgede, yayla ve meraların vatandaşların kullanımına açılmasıyla terör örgütüne yardımcı olabilecek kişilerin örgüt mensuplarına erzak ve yaşam malzemesi sağlamalarını önlemek için gerekli tedbirler alınacağına değinildi.

YAYLALARDA HİÇBİR ŞEY BIRAKMAYIN



Genelgede, şunlar kaydedildi: "Vatandaşlar, yayla dönüşlerinde artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca alınabileceği düşünülerek yaylada bırakmamaları konusunda uyarılacak. Örgüt mensuplarının lojistik faaliyetlerine yardım eden ve erzak götüren iş birlikçilerinin genellikle yol kontrollerinde ana yollar yerine ara ve tali yolları kullanması nedeniyle bu yolların denetimine ağırlık verilecek. Kolluk kuvvetlerince, toptan satış yapan yerlerle büyük marketler ve bakkallardan alınan dikkat çekici un, şeker, konserve, helva, reçel ve benzeri gıda ve yaşam malzemelerin satışı takip edilecek ve istihbarata ağırlık verilecek. Yol kontrollerinde kamyonet, panelvan, minibüs gibi şüpheli araçlar detaylı aramalardan geçirilecek. Terör örgütü tarafından kullanılması muhtemel gıda ve yaşam malzemelerini aracında bulunduran şahısların yerleşim yeriyle yol güzergahı ve kaç kişilik malzeme götürdüğü hususları ayrıntılı sorgulanacak."

8 AYDA ELE GEÇİRİLENLER



Öte yandan, yılın 8 aylık döneminde güvenlik güçlerince 788 sığınak, barınak ve mağarada 43 ton 510 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi.

Geçen yıl ise jandarma sorumluluk bölgesinde 1807 sığınak, barınak ve mağarada 166 ton 446 kilogram gıda malzemesi bulunmuştu.