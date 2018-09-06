Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay’a gelen askeri araçlar, İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaştı.İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaşan ve vagonlardan indirilen askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi. Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.
Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor
06.09.2018 - 13:10 | Son Güncelleme: 06.09.2018 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay sınır bölgesine takviye amacıyla gönderilen askeri araçların sevkiyatı sürüyor.
Etiketler : Hatay,askeri hareketlilik,
579284 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/579284.aspx
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