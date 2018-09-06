Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Meclis Başkanı Ali Laricani İdlib konusunda Tahran'daki üçlü zirvede nihai bir anlaşmaya varılmasını ümit ettiklerini söyledi.

Rusya ziyareti sırasında konuşan Ali Laricani Tahran zirvesinde Rusya, Türkiye ve İran'in İdlib konusunda nihai bir anlaşmaya varacaklarını ümit ettiğini söyledi.

İran Meclis Başkanı Laricani, "Putin'in yarın Tahran'da katılacağı zirvede mevkidaşlarıyla nihai bir anlaşmaya varacağını gerçekten ümit ediyorum" dedi.

KASIMİ: TÜRKİYE VE İRAN ENGELLENİYOR

İran’ın başkenti Tahran, yarın Rusya, Türkiye ve İran’ın bir araya geleceği Üçlü Zirve’ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, tüm dünyanın takip ettiği zirve öncesinde konuştu.

Behram Kasımi, “İran, uzun ortak sınırlara sahip olan Türkiye’ye büyük bir komşusu olarak çok özel bakıyor. Geçtiğimiz yıllar içerisinde her zaman çok iyi ortak bir işbirliğimiz oldu. Günümüzde ise işbirliği için en iyi koşullara sahibiz ve iki komşu ülke olarak ortak noktalarımızı artırmak, bu noktaları güçlendirmek bizim görevimiz. İşbirliğimizi daha da artırmamız gerekiyor. Zira iki komşu ülke olarak kaderlerimiz, milletlerimizin geleceği bir birinden ayrı olamaz” ifadelerini kullandı.

Behram Kasımi uluslararası koşullara değinerek, “İçinde bulunduğumuz karmaşık dünyada, bir takım güçlerin Türkiye ve İran gibi ülkelerin kendi ayakları üstünde durmasını, bağımsız olmasını, ekonomik, sosyal ve demokratik sahalarda ilerlemesini istemediği ve sürekli gelişmelerimize engel olmaya çalıştığı bir durumda, bizim muhakkak ortak bir şekilde çalışmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz dönemdeki süreç Tahran ve Ankara arasında iyi temasların olduğunu göstermekte. Farklı oturumlarda birbirimizle iletişim halindeyiz, görüşlerimizi paylaşıyoruz.