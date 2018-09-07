Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ESAD İLE GÖRÜŞME



CHP Lideri; İdlib konusunda, Türkiye'nin Esad rejimiyle vakit kaybetmeden görüşmesi gerektiğine dikkat çekti. Esad'ın iç savaşı kazandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, görüşme yapmanın büyük yarar sağlayacağını sözlerine ekledi.

TAHRAN ZİRVESİ



CHP Lideri, tek çözümün Esad ile görüşmek olduğunu söylese de bugün Tahran'da dünyanın yakından takip ettiği bir zirve var: Tahran Zirvesi. Türkiye, Rusya ve İran'ın masaya oturacağı zirvede, İdlib için önemli kararlar alınacak.

"TÜRKİYE İKİ ŞEY YAPMALI"



Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Türkiye iki şey yapmalı. Bunlardan birincisi şu; Esad rejimiyle düşmanlıktan vazgeçip Esad rejimiyle İdlib'deki sorunun çözümü konusunda belli ilkeler çerçevesinde temasa geçmeli. Çünkü Suriye'nin birliği, bütünlüğü, özellikle toprak açısından çok önemli. Esad artık iç savaşta galip geldi, kazandı. ABD, dünya da artık bunu kabul ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu bağlamda İdlib sorununun Türkiye'nin de çıkarları lehine çözülmesi açısından Esad ile bir görüşme yapmasında büyük yarar var.

GÖÇ AKINI RİSKLERİ



İkincisi; Rusya'ya, Amerika'ya ve İran'a olası bir göç akınının Türkiye için doğuracağı riskler anlatmalı. Esad'ın kimyasal silah kullanması ayağına kurşun sıkması anlamına gelir. Çünkü artık iç savaşı kazanan bir aktör. Bütün Rusya'nın desteği ile Amerika'nın desteği ile İran'ın desteği ile zaten galip geldi. Bütün o radikal grupları büyük ölçüde İdlib hariç temizledi. Dolayısıyla bu ortamda kimyasal silah kullanması demek ayağına kurşun sıkması demektir. Bu insani açıdan da felaket olur."