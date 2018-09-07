Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, “Yaş ilerledikçe tekrar çiftçi olma arzum depreşmeye başladı. Yaptığımız işten dolayı bu mümkün olmadığı için Ankara’da konutumun bahçesinde kavun, karpuz, domates yetiştiriyorum. Herhâlde bugün siyasetçi olmasam, belki çiftçi olurdum. Ticareti de seviyorum. Bir de Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı’nın asistanı olmak isterdim. Herhâlde güçlü bir insan, pozisyonu da önemli. Bizim ne problem olsa arkadaşlar “Yönetim Kurulu Başkanı’nın asistanı Kemal’i arayalım” diyor. Orada çalışmak istedim” diye karşılık verdi. Bakan’ın ‘imrendiği’ kişinin THY Özel Büro Başkanı Kemal Haydar Öztürk olduğu ortaya çıktı. Öztürk’ün iletişimi kuvvetli bir kişi olduğu belirlendi.