Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Irak ve Suriye’de DEAŞ ile mücadelede görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Poul Funk, Türkiye’de kırmızı kategoride aranan PKK’lı terörist ‘Mazlum Kobane’ kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile görüştü. Görüşmeye dair fotoğraf, koalisyonun resmî twitter hesabından paylaşıldı. Şahin’in başına konulan ödül 4 milyon lira.