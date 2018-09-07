ABD’nin Irak ve Suriye’de DEAŞ ile mücadelede görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Poul Funk, Türkiye’de kırmızı kategoride aranan PKK’lı terörist ‘Mazlum Kobane’ kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile görüştü. Görüşmeye dair fotoğraf, koalisyonun resmî twitter hesabından paylaşıldı. Şahin’in başına konulan ödül 4 milyon lira.
‘Kırmızı' terörist ABD'li generalle
07.09.2018 - 10:57 | Son Güncelleme: 07.09.2018 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Irak ve Suriye'de görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Poul Funk, kırmızı listede aranan YPG terör örgütünün en üst düzey yöneticisi olan Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.
Etiketler : terörist,
579402 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/579402.aspx
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