Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 11.39’da merkez üssü Feke ilçesine bağlı Çondu Mahallesinde yerin 5 km derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadı.