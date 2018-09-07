Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 11.39’da merkez üssü Feke ilçesine bağlı Çondu Mahallesinde yerin 5 km derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadı.
Son Dakika... Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
07.09.2018 - 12:33 | Son Güncelleme: 07.09.2018 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Feke ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 11.39’da merkez üssü Feke ilçesine bağlı Çondu Mahallesinde yerin 5 km derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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579419 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/579419.aspx
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