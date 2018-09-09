Gazetecilerin 3. Havalimanı’yla ilgili sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden inşaattan çıkan tozların uçakların motoruna girebileceği bu yüzden havalimanının açılışının ertelenmesi yönünde bir talep gelip gelmediği şeklindeki soruya, “Benim önüme öyle bir talep gelmedi. Yalnız ayın 23’ünde orada Teknofest çerçevesinde önemli bir gösteri olacak. Orada F-16’yla uçulacak. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Bey ve Hava Kuvvetleri Komutanımızla birlikte F-16’yla yapılacak inişe, programım elverirse ben de katılabilirim” cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 ile uçacak!
09.09.2018 - 01:00 | Son Güncelleme: 08.09.2018 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da yapılan kritik zirvenin ardından uçakta İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere 3. Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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579586 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/579586.aspx
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