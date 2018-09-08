Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın kızı Elif Nur Uçma ile Ahmet Alper'in nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
08.09.2018 - 22:59 | Son Güncelleme: 08.09.2018 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın kızı Elif Nur Uçma ile Ahmet Alper'in nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,nikah şahidi,
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