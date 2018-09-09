Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı 2017 yılından bu yana başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Kocaeli, Muğla, Malatya, İzmir, Adana, Isparta, Bursa, Konya ve Mardin’de görülen FETÖ Darbe Girişimi davaları, 28 Şubat ve Reyhanlı Saldırısı gibi İnsan Hakları İhlallerine ilişkin muhtelif davalarla birlikte 34 duruşmaya katıldı. FETÖ Darbe Girişimi Davaları kapsamında Akıncı Üssü Davası, İstanbul Ana Darbe Davası, Kocaeli Donanma Komutanlığı Darbe Girişimi Davası, Muğla’daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Yönelik Suikast Girişimi Davası, Genelkurmay Çatı Davası, Malatya Darbe Girişimi Davası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası, Adana Darbe Girişimi Davası, Ömer Halisdemir Davası gibi 20’den fazla duruşma takip edilerek şehit yakınları ve gazilere moral ve destek verildi.

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın “Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak” suçundan yargılandığı davanın 8 duruşmasına iştirak eden AK Parti kurmayları, Reyhanlı Saldırısı Davası Karar Duruşması, Muhammed Fatih Safitürk Davası ve Sakarya Emani El-Rahmun Davası duruşmalarını ailelerle birlikte izledi.

AK Parti Yönetimi, duruşmaların yanı sıra 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi şehit düzen vatandaşların yakınlarının ve gazilerin evlerine misafir oldu. Şehitlerin yakınlarıyla tek tek ilgilenip kederlerine ortak olurken; sıkıntı ve sıkıntılarını dinleyip destek oldu. Diğer taraftan yurdun dört bir yanında hak ihlaline uğramış vatandaşların ve ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye’de misafir edilen insanların da yanında oldu. Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terörden arındırılmış bölgede yer alan barınma kampı olan Zoğara Kampı, Ayne’l Arab’daki katliamdan kaçan Kürt ve Arapların barındığı Suruç Kampı da ziyaret edildi.