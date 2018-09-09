Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin çeşitli illerden Hatay sınırındaki birliklere askeri araç sevkiyatı devam ediyor. Tank taşıyan askeri araçlardan biri Reyhanlı ilçesi yolunda kaza yaptı. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada herhangi bir yaralanan olmazken, bölgeye yardım için askeri araçlar intikal etti. Üzerindeki tankla birlikte yol kenarına devrilen askeri araç, vinç yardımı ile düştüğü yerden çıkartıldı.
Hatay'da tank taşıyan askeri araç devrildi!
09.09.2018 - 15:19 | Son Güncelleme: 09.09.2018 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası bir İdlib operasyonuna karşı sınır hattına sevk ettiği tank taşıyan askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Etiketler : hatay,askeri araç,
579674 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/579674.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER