Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan, sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı burada kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

ANKARA, KIRŞEHİR VE İSTANBUL'DA ETKİNLİKLERE KATILACAK



Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 9-14 Eylül tarihlerinde Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Alınan bilgiye göre, Japonya İmparatorluk Hanedanı mensubu Prenses Akiko Mikasa, bu sabah İstanbul'a geldi. "Prens Mikasa Vakfı"nın Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklerine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Prenses Akiko, Ankara'daki programına Pazartesi sabah Anıtkabir'de başlayacak .Japonya Prensesi Akiko, Türk Japon Vakfı'nı ziyaretinin ardından, Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edecek.Prenses Akiko, 2014 yılında da Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.