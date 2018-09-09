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Yunanistan 2 Türk askerini gözaltına aldı
09.09.2018 - 19:12 | Son Güncelleme: 09.09.2018 - 19:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken yanlışlıkla hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir."
Etiketler : tsk,yunanistan,türk askeri,
579708 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/579708.aspx
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