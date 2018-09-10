Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-27 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de olacak.
Erdoğan, ABD'deki ziyaretinin ardından 27-29 Eylül 2018 tarihlerinde Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-27 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de olacak.
Erdoğan, ABD'deki ziyaretinin ardından 27-29 Eylül 2018 tarihlerinde Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
Etiketler : abd,türkiye,recep tayyip erdoğan,