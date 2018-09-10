Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında, seçim döneminde yaşanan apolet tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, "Yanlış yaptım dedim ama bugün sorarsan o ölçümü yaptıktan sonra pek de yanlış değilmiş." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:

"50 GÜNDE OLUŞTURDUĞUM COŞKUYU BİTİRMEYE YÖNELİK BİR PROJE VAR"

50 günde oluşturduğum coşkuyu bitirmeye yönelik bir proje var, seçim gecesi çıksam da bir şey değişmezdi. Bu 10 senaryoyu kim yazdı? Muharrem İnce bu topluma bir umut oldu, psikolojik sınırı aştı. Televizyonlara çıksaydım onun içinden bir cümle seçilecekti, o cümlenin üstüne gidilecekti. Ben bu oyuna gelmemek istiyorum. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu başarabileceğimizi biliyorum, ben bunu söylüyorum. Biz başardık pek çok şey. Ben kazanmayı hedeflemiştim, ne yüzde 22 ne de 30'u başarı olyarak görüyorum.

Ben ikinci turda Cumhurbaşkanı olacağıma inanmıştım. Bizim oyumuz yeterli. İYİ Parti ve Saadet Partisi fazla alsa seçim ikinci tura kalıyordu zaten. Ben fincancı katırlarını ürküttüm.

"APOLET TARTIŞMASINDA YANLIŞ YAPMADIM"

Seçim döneminde yaptığınız hata var mı? sorusuna yanıt veren Muharrem İnce, "Var, 13 ile gidemedim ne yapar yapar giderdim. Uyumayabilirdim gitmeliydim. Hastalandığım günler oldu. Hatay mitingi öncesinde ciddi rahatsızlık geçirdim. Konuşma metnimi arkadaşlarla çalışıyoruz. Masanın sağ tarafında, sol kolumu masanın üzerine yatırdım 2 doktor 1 hemşire arkadaşımız onlara dedim ki, 'Kolum size emanet beni rahatsız etmeyin. Serumla ne istiyorsanız verin.' dedim. Daha da gayret etmeliydim ve o 13 vilayete mutlaka gitmeliydim. Sosyal yardım alan yurttaşlarımız Erdoğan kaybettiği takdirde onun kesileceği yalanına inandılar onun üzerinde daha fazla durabilirdim. Apolet tartışmasına yanlış yaptım dedim ama sonra bunu çok ölçtüm insanlarla 'Yanlış mı yaptım' diye çok kişiye sordum. Entelektüel kesin yanlış yapmadığımı söyledi. Daha alt grupta insanlar ise yanlış yaptığımı söyledi. Yanlış yaptım dedim ama bugün sorarsan o ölçümü yaptıktan sonra pek de yanlış değilmiş." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA RAKİP OLMADIM"

Kılıçdaroğlu'na rakip olmadım. Ben sözümde durdum. Yemekte ona onursal genel başkan olun dedim. Şartlar değişebilir. O da Baykal'a aday olmayacağım demişti. Ama şartlar bunu gerektirdi ve oldu.

"KURULTAY TARTIŞMASINI KAPATMAK LAZIM ARTIK"

Kurultay tartışmasını kapatmak lazım artık. Önümüze bakmak lazım, seçimler var.Genel başkan seçimde özverili işler yaptı. Seçimde çelişkiler, çift başlılıklar oldu. Genel başkan cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Ekonominin hali ortada. Böyle bir ortamda kıyametin koparılması lazım. Yapamıyorlar.