Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehrin güney kırsalında bulunan Latamina, Kefer Zite, Lahaye, Zeke, Hasraye, Sayyet, Um Zeytune ve Hubit köylerine sabah saatlerinden itibaren çok sayıda hava saldırısı yapıldı. Bazıları yeraltına yapılmış olan sahra hastanelerin de hedef alındığı saldırılarda okullar da vurulmaya başlandı. Cercenaz beldesinde atılan havan mermilerinden biri okula isabet etti. Öte yandan son zamanlardaki saldırılar, Cisr eş-Şuğur ilçesinin yanı sıra kırsaldaki köy ile kasabaları viraneye çevirdi. Köyler enkaza dönerken, hem hava saldırıları hem de kimyasal silah kullanılacağı iddiasının ardından İdlib kırsalındaki siviller çareyi göç etmekte buldu. Bazı siviller, köylerine yakın noktada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gözlem noktaları çevresine yerleşti. TSK’nın üslendiği bölgelere giden siviller burada çadırlarda kalarak saldırıların durmasını beklemeye başladılar.