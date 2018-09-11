Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını FETÖ üyelerine sızdırdıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

9 İLDE FETÖ'NÜN ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 27'si muvazzaf 33 şahsın, örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık şekilde aranarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 27'si muvazzaf 33 kişinin yakalanması için Kayseri merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.