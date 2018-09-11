FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminden sonra her rütbe ve her sınıftan  personelin katılımıyla oluşturulan ekiple uygulama sayesinde bugüne kadar 4 bin  500 FETÖ mensubu denizci asker ile bunları yönlendiren 600 sivil mahrem imam  ortaya çıkarıldı. Ayrıca örgüt mensuplarının mülakat komisyonlarında geçer not  alabilmesi için uyguladığı "aday numarası şifreleme yöntemi" de tespit edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tümamiral Yaycı, DKK Personel  Başkanı olduktan sonra orduya sızmaya çalışan FETÖ başta olmak üzere diğer  illegal örgütlerle mücadele için özel bir ekip oluşturuldu. Bu kapsamda  mücadelenin hukuki zeminde merkezi olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla  Personel Başkanlığı bünyesinde Adli Takip İnceleme ve İdari İşlem Şubesi (ATİİİŞ)  kuruldu.

Bu birimde görev yapacak ekip, Balyoz ve İzmir Casusluk kumpas  davaları mağduru askerler ile daha önce Yaycı'nın yakından tanıdığı her sınıftan  subay ve astsubaylardan oluşturuldu.FETÖ metre analizi yapılacak kişi için komutanlıktan elde edilen  veriler ile 16 bakanlık ve 25 kamu kurumundan gelen bilgiler, yazılımı Türk  mühendislerce yapılan "karar destek programına" yüklenerek, ortaya çıkan sonuçlar  uzmanlarca analiz edilmeye başlandı. Uygulama için ilk önce 29 ana kriter  belirlendi ve sistem, darbe girişiminde yer aldığı somut delilerle tespit edilen  isimler için kullanıldı.

FETÖ metreye girilen verilerin sonucunda birbirini tanımadıklarını  iddia eden darbe sanıklarının birçok ortak noktası da tespit edildi. Çoğu kurmay olan bu subayların yüksek lisans ya da doktora tez  danışmanlarının FETÖ'den yargılanmaları, askeri lise sınavında aynı sorulara  doğru ve yanlış cevap vermeleri, aynı ortaokul mezunu olmaları, göreve atandıktan  sonra birçoğunun personel temin merkezleri ile ölçme ve değerlendirme görevlisi  olmak istemeleri gibi ortak özelliklerinin tespit edilmesi üzerine FETÖ metre  sistemi daha da geliştirildi.

Böylece FETÖ metre için ana kriter 70'e, alt kriter sayısı ise 249'a  çıkarıldı.

"Kurunun yanında yaşın yanmasına izin verilmeyecek" anlayışı üzerine  sistemi yeniden ele alan FETÖ metre uzmanlarınca, ana kriterlerden "Bank Asya"  için 21, FETÖ mensubu olduğu belirlenen üst düzey subayların sicil amirliğini  yaptığı askerler için 7, FETÖ'ye ait kurumlarda yakınları çalışan askerler için  8, askeri lise için 12, okulu bitirme derecesi için ise 5 alt kriter  oluşturularak hata payı en aza indirildi.

1 milyon telefon kaydı incelendi

Darbe girişiminden sonra DKK'da FETÖ ile mücadele için muvazzaf ve  emekli denizci asker ile bunların birinci derece yakını toplam 810 bin kişi FETÖ  metre testine alındı.

Bu çalışma sonucunda 4 bin 500 FETÖ mensubu denizci asker ile onlardan  sorumlu olduğu tespit edilen 600 sivil "mahrem imam" deşifre edildi.

Deniz Personel Yönetim Bilgi Sistemine (DPYBS) kayıtlı yaklaşık 1  milyon GSM numarasının ByLock sorgusu yapıldı ve bunlardan bin 500'ünün söz  konusu programın kullanıcısı olduğu belirlendi.

Kendi adına kayıtlı olmayan hat kullanan askerlerin özlük dosyalarında  yer alan izin kağıtları ve mazeret dilekçelerinde belirttikleri telefon numaları  da bu kapsama dahil edildi.

FETÖ metre uzmanları, örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'ya  ilişkin TMSF'den temin edilen 19 milyon satır veriyi titizlikle inceledi.

Yaklaşık 10 bin personelin banka bilgilerini tespit eden uzmanlar, bu  işlem sonucunda ayrıca örgüte ait yayın organları abonelikleri, dernek ve  vakıflara yapılan bağışları ve FETÖ'ye ait okul ile dershane kayıt bilgilerini de  ortaya çıkardı.

İtirafçı askerlerin verdiği bilgiler doğrultusunda yaklaşık 22 bin  yabancı dil sınav notunu da ele alan uzmanlar, soruların önceden temin edildiğini  belirleyerek, bu durumu adli kurumlarla paylaştı.

FETÖ irtibatı nedeniyle ihraç edilen DKK personelinin astlarına  verdiği 80 bin sicil kaydı da incelenerek, "sicil notu analizi" yapıldı ve örgüt  mensubu askerlerin hak etmedikleri notlarla terfi aldıkları belirlendi.

Aday numarası şifreleme yöntemi

FETÖ metre ile deşifre olan çok sayıda kripto örgüt üyesi, DKK  tarafından yapılan idari tahkikatlarda, örgüt üyesi olduğunu kabul ederek etkin  pişmanlıktan yararlanmak istedi.

Yapılanmaya ilişkin bilgi veren kripto örgüt üyelerinden bir subay,  FETÖ'nün personel temin esnasında aday numarası ile yapılan şifreleme yöntemini  deşifre etti.

İtirafçı subayın verdiği bilgilere göre, FETÖ üyesi subay, astsubay ve  uzman erbaş adaylarına müracaat sırasında bir aday numarası veriliyor.

Aday numaralarının 2 ve 3'üncü rakamlarının toplamı 9 ve üzeri bir  sonuç oluşturuyorsa söz konusu kişinin örgüte mensup olduğu komisyon üyelerince  anlaşılıyor ve bu kişinin TSK'ya alınması sağlanıyordu.

Bu itiraf üzerine adli birimlerle yapılan ortak çalışma sonucunda  2010'dan sonra yapılan bütün öğrenci temin faaliyetleri incelemeye alındı.