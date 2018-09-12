Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CABİR TURĞUT

İSTANBUL

Hayatımızın her alanına yansıyan yükselen döviz kurları, ibadetlerimizde de etkisini gösterdi. Bireysel umre ziyareti yapmanın maliyeti de, bu süreçte ortalama yüzde 25 arttı. Suudi Arabistan’ın yeni uygulamasıyla umrenin resmî başlangıç tarihi 1 Eylül olarak açıklandı. Acenteler ise umre için Diyanet’in şartnamesini hazırlamasını bekliyor. Yetkili acenteler aracılığıyla geçtiğimiz yıl umreye giden kişi sayısı 450 bin olmuştu. Yaklaşık 100 bin kişi de umre için Diyanet’i seçmişti. Döviz kurları, şu anda umre ön kayıtlarına da olumsuz etki etmiş durumda. Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Mehmet Uzuner, başvurularda, geçen yıla kıyasla yüzde 60 oranında düşüş olduğunu söyledi. Böyle dönemlerde dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarmayı da ihmal etmeyen Uzuner “Hizmette bir eksik olması istenmiyorsa, 800-850 doların altında ve 15 günden aşağı sunulan umre ziyaretlerinden uzak durulmalıdır” dedi.



MUTLAKA SÖZLEŞME İMZALAYIN

Seyahat edilecek acenteler ile bir sözleşme yapılması gerektiğini belirten Uzuner “Çünkü hizmeti eksik alabilirler. Kalacakları otelin adını sözleşmeye mutlaka yazdırsınlar. Broşürdeki otel başka, gittiğinizde kaldığınız yer başka olabilir” diye konuştu. Diyanet, TÜRSAB ve HURSAD web sitelerindeki umreye yetkili acentelerin tercih edilmesinin önemine dikkati çeken Uzuner “Bu liste her hafta yenilenir. Oradaki listeleri kontrol ediniz. Gittiğiniz acentenin yetki belgesi olması lazım. Ucuza değil kaliteli hizmet alacağınız programlara yazılmanızı öneriyoruz” şeklinde konuştu. HURSAD Başkanı Uzuner, umrede genellikle 7, 15, 20 ve 25 günlük programların yapıldığını aktardı.

TURLAR ETKİLENECEK

Mresco Türkiye Group CEO’su Oya Zingal Dural da bireysel umre ziyaretlerine ilişkin verdiği bilgide, maliyetlerin, gün ve konaklama hizmetlerinin kalitesine göre 1.000 dolar ile 5 bin dolar arasında değiştiğini paylaştı. CEO Dural, şunları kaydetti: Bireysel umre ziyareti yapan ve tüm harcamalarını döviz cinsinden yapmak zorunda kalan yolcularımızın olumsuz yönde etkilendiğini görüyoruz. Hava yolu şirketleri sezon içinde fiyat güncellemesi yapmak durumunda kaldı, bu da ayrı bir masraf kalemi olarak karşımıza çıkıyor. Kurumsal şirketlerin çalışanlarını ya da bayilerini motivasyon amaçlı düzenlediği umre programları da paritelerdeki bu belirsizlik karşısında maalesef azaldı.