Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i korumak için örgüt tarafından görevlendirilen 4 eski emniyet müdürü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmada tutuklu şüpheliler Mahir K, Mustafa G. ve Kamil T’nin KHK ile ihraç edilerek ve rütbelerinin söküldüğü, diğer şüpheli Suat Ç’nin ise firari olduğu kaydedildi. Şüphelilerin belge içerisinde örgüte olan teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişileri ifade eden A5 şeklinde kodlandıkları belirlendi. Şüphelilerin 17-25 Aralık sürecinden sonra belirli periyotlarda FETÖ elebaşı Gülen’in yanına gittikleri aktarıldı. Soruşturma kapsamında, gizli tanık Garson tarafından teslim edilen dijital materyallerde “ABD Gidiş ve nöbet”, “ABD amir değerlendirme”, “Güvenlik sorumlusu teklif” gibi belgelerin bulunduğuna dikkat çekildi. Söz konusu “ABD Amir değerlendirme” belgesinin içeriğinde, örgüt lideri Gülen’in Türkiye’den gelecek aralarında şüphelilerin de bulunduğu üst düzey emniyet sorumlularına kendisinin güvenliğiyle ilgili talimat verdiği anlatıldı. İçerikte ayrıca, örgüt liderine gidecek kişilerle ilgili olarak ne kadar süreli gitmesi gerektiği, giderken aile bireylerinin götürülmesi konularıyla ilgili bilgilerinde çıktığı ifade edildi. Listede toplamda 14 kişiye ait bilgilerin bulunduğuna vurgu yapılan iddianamede, şüphelilerden Mahir K’nın isminin sarı renge boyandığı belirtildi. İddianamede, Mahir K’nın 20 Mayıs 2016’da Raşit P. ile FETÖ elebaşı Gülen’in korunmasıyla ilgili Atatürk Havaalanı’ndan birlikte çıkış, 6 Haziran 2016’da da ülkeye giriş yaptıkları belirtildi. İfadesinde FETÖ ile bağlantısını reddeden Mahir K. 2016 yılında ABD’ye tatil amaçlı gittiğini savundu. Şüphelilerden Mustafa G.’nin ise 21 Nisan 2016’da Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan çıkış, 30 Nisan 2016’da ise giriş yaptığı belirlendi. Şüphelilerden Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulunda görevliyken ihraç edilen Kamil T. de, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Firari şüpheli Suat Ç’nin ise örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlendi.