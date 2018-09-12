Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzel Atlar Diyarı olarak bilinen Aksaray’da ağır işlerde ve sağlıksız koşullarda kullanıldığı tesbit edilen yaklaşık 50 adet yılkı atı, Aksaray Belediyesi tarafından satın alınarak doğa salıverildi.

Aksaray’da ağırlıklı olarak Roman vatandaşlar tarafından daha önce ehlileştirip gündelik işlerinde kullanılan yılkı atları Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın talimatıyla özgürlüklerine kavuşturuldu. Sağlıksız koşullarda ve ağır yük taşımacılığında çalıştırılan yaklaşık 50 adet yılkı atı, belediye tarafından sahiplerinden satın alınarak Hasan Dağı’nın zirvesinde bulunan doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Vatandaşların da şikayeti ile harekete geçen Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli olarak yürüttüğü çalışma ile at arabaları Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerce toplandı.





Tuğla taşıyorlardı



Haluk Şahin Yazgı, Aksaray ilinde yılkı atlarının doğal yaşam alanlarının bulunduğunu belirterek, “İnsanlar bu hayvanları yakalayarak ehlileştiriyorlar. Ancak son zamanlarda yaptığımız tespitlerde bu atlar özellikle Sanayi Mahallesi’nde tuğla taşımacılığı gibi ağır işlerde kullanılıyor. Zaman zaman Heybeliada’da faytonlarda gördüğümüz istenmeyen görüntüler de yaşanıyordu. Sağlıksız koşullarda çalıştırıldıklarını görünce harekete geçtik ve tekrar özgürlüklerine kavuşturmaya karar verdik” dedi.







Trafiği de olumsuz etkiliyorlardı



Atların aynı zamanda şehir merkezinde de kullanıldığını ve trafiği tehlikeye attığını kaydeden Yazgı, “Roman vatandaşlarımızla yaptığımız müzakerelerden önce sonuç alamadık. Sonra bu hayvanları satın alma yoluyla sorunu çözdük. Yaklaşık olarak 50 atı ilimiz sınırları içinde bulunan Hasan Dağı’nın zirvesinde diğer yılkı atlarının yanına bıraktık. Şimdi Aksaray’da ehlileştirilmiş at kalmadı. Bu olayı kökünden kazıdık” diye konuştu. Aksaray’ın yılkı atlarının doğada serbestçe yaşadığı doğal yaşam alanlarından biri olduğunu belirten Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her yıl tüm dünyadan profesyonel fotoğrafçıların gelerek yılkı atlarını yerinde görüntülediklerini söyledi.