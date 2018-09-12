Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 5’i çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra Ankara'da sorguya alındı. Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.