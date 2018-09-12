Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 5’i çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra Ankara'da sorguya alındı. Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi
12.09.2018 - 14:44 | Son Güncelleme: 12.09.2018 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
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580086 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/580086.aspx
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