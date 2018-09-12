Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul 1 saat sürdü.