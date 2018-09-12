Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİM 14 Eylül aktüel kataloğu, BİM aktüel indirimli ürünler listesinde neler var? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Her hafta Cuma günleri fırsat ürünlerini vatandaşlara sunan BİM, yoğun ilgi görüyor. Pek çok kişi 14 Eylül Cuma günü indirime girecek ürünleri merakla araştırıyor. Sınırlı sayıda gelen fırsat ürünlerini almak isteyen tüketiciler BİM şubelerine akın ediyor. Peki 14 Eylül aktüel kataloğunda hangi ürünler listede, hangi ürüne ne kadar indirim geldi? İşte detaylar...

BİM 14 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

14 Eylül broşüründe en dikkat çeken ürünler arasında ZTE marka cep telefonu yer alıyor. 2 yıl garantili cep telefonu ZTE A 506, Quard-Core işlemciye, 16 GB dahili hafızaya, 2 GB rame ve 8 MP arka, 5 MP ön kameraya sahip. BİM 14 Eylül broşüründe Hometech Notebook Alfa 600 C 6 taksit imkanı ile 995 TL’ye, HP marka 2620 ALL İN ONE yazıcı 6 taksit imkanı ile 155 TL’ye, Trust marka Mouse 17,50 TL’ye, Drone corby 179 TL’ye, Phılıps marka tıraş makinesi 99 TL’ye, Trust marka taşınabilir şarj 45 TL’ye, Trust marka kulak içi kulaklık 59,50 TL’ye satışa sunuluyor. Casio marka erkek kol saati 129,90 TL, Casio kadın kol saati 89,90 TL, Kappa marka erkek eşofman takımı 75 TL, Kappa marka kadın eşofman takımı 75 TL, Kappa marka erkek/kadın spor ayakkabıları 49,90 TL fiyatı ile broşür içerisinde yer alıyor.

BİM 14 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 14 Eylül broşüründe Hometech Notebook Alfa 600 C 6 taksit imkanı ile 995 TL’ye, HP marka 2620 ALL İN ONE yazıcı 6 taksit imkanı ile 155 TL’ye, Trust marka Mouse 17,50 TL’ye, Drone corby 179 TL’ye, Phılıps marka tıraş makinesi 99 TL’ye, Trust marka taşınabilir şarj 45 TL’ye, Trust marka kulak içi kulaklık 59,50 TL’ye satışa sunuluyor. Casio marka erkek kol saati 129,90 TL, Casio kadın kol saati 89,90 TL, Kappa marka erkek eşofman takımı 75 TL, Kappa marka kadın eşofman takımı 75 TL, Kappa marka erkek/kadın spor ayakkabıları 49,90 TL fiyatı ile broşür içerisinde yer alıyor. Chef’s marka 3’lü sahan seti 67,50 TL’den, 3’lü tava set, 49,90 TL’den satışa çıkarılıyor.