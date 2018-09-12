Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YURT ÜCRETLERİ: Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

YURTLARDA KULLANIM ve SORUMLULUĞUNUZA VERİLEN MALZEMELER NELERDİR?

Yatağınıza en yakın bir dolap da kullanımınıza tahsis edilmektedir. Nevresim takımı, yastık, battaniye ve yorgan yurt malzeme deposundan verilmektedir.

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YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEK?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

GÜVENCE BEDELİ NEDİR?

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı sonu ve Aralık ayının ilk haftaları arasında alınması planlanıyor.