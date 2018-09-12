Gül, Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılışı için geldiği Konya'da, Mevlana  Müzesi'ni ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Gül, ziyaretçilerle  sohbet etti.

Bakan Gül, Tarihi Bedesten Çarşısı'nda esnafı ziyaret ettikten sonra  Konya Valiliğine geçti. Burada Vali Yakup Canbolat ve kurum amirlerince  karşılanan Gül, ''Valilik Şeref Defteri''ni imzaladı.

Gül, daha sonra programı kapsamında gittiği Büyükşehir Belediyesinde,  Başkan Vekili Mithat Büyükalim tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen  ziyarette Gül, belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret eden Gül, burada  gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Konya'da, Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini  söyleyen Gül, şöyle konuştu:

"Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılışı münasebetiyle Konya'mızdayız. Daha  önce mart ayında geldiğimizde Konya'nın en acil bölge adliye mahkemesi talebi  iletilmişti. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın  açıkladığı 100 günlük eylem planında Konya'mızda bölge adliye mahkemesinin  açılması vardı. Bugün bu açılışı yaptık. Adli yılla birlikte Konya'mıza,  bölgemize hizmet eden çok önemli bir yargı hizmetini vatandaşlarımıza, yargı  camiasına, hukukçularımıza AK Parti Hükümeti olarak bunu açmanın büyük  mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette bu hizmetlere devam edeceğiz. Şimdi 100 günlük  eylem planımızı hemen hemen artık tamamlamak üzereyiz. İkinci 100 günlük eylem  planında da yine vatandaşlarımıza hizmette yoğunlaşacağız. AK Parti, Türkiye'nin  birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. Cumhurbaşkanımız Recep  Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletiyle hep omuz omuza, gönül gönüle bu  mücadeleyi, demokrasi mücadelesini ortaya koymuştur."

Gül, Türkiye'nin önünde yerel seçimlerin olduğuna işaret ederek "Bu  seçimlerde de en güzel sonuçları alacak, hizmetleri yapacak parti, kadro, AK  Parti'dir. Bu vesileyle buradayız. İl Başkanımıza ve Genel Başkan Yardımcımız,  milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ana kadememiz, tüm AK Parti ailesine  çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette Bakan Gül'ü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin  Usta, Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Halil Etyemez  ve Abdullah Ağralı ile partililer karşıladı.