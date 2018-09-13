Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

İT, yurt dışında yürüttüğü başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’i Suriye rejiminin kontrolündeki Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye’ye getirildi. İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde Mavi Kategori’de bulunan Yusuf Nazik, Suriye istihbaratı ‘El Muhaberat’ ile bağlantılı olduğunu itiraf etti.

Nazik’in ön sorgusunda, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini söyledi.

Ayrıca Nazik’in, Reyhanlı patlamalarında rol aldığı bilinen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakkında da detaylı bilgiler paylaştığı, sorgusunda eyleme katılan diğer firari sanıkları da teslim olmaya çağırdığı belirtildi. Bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf eden Nazik “Saldırı emrini Suriye istihbaratı verdi. Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yol yakınken dönün. Suriye devletine sesleniyorum. Türkiye devleti çok büyüktür, bunun hesabını elbet sizden soracak” ifadelerini kullandı.

REJİM SAHTE KİMLİK VERMİŞ

Bu arada, Nazik’in yakalandığı operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. MİT, 2013 yılında Reyhanlı’daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik’in Suriye’nin Lazkiye şehrinde olduğunu tespit etti. Rejim tarafından kendisine verilen kimlik ve sağlanan imkânlarla hayatını sürdüren Yusuf Nazik takibe alındı.

Şehir, rejim askerlerinin, kolluk güçleri ve istihbarat birimlerince 24 saat kontrol altında tutulduğu için, MİT, kent güvenliğiyle de ilgili sabırla en ince ayrıntısına kadar çalışma yaptı.

Nazik’in alışkanlıkları ve rutinleri MİT Başkanlığı’nda ayrıntılı şekilde analiz edildikten sonra operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Yusuf Nazik, kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de desteğiyle güvenli yollardan Türkiye’ye getirildi.

Yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildi. Operasyonun İdlib’e yönelik rejimin saldırı hazırlığında olduğu bir zamanda yapılması dikkat çekti.

AİLELER REYHANLI KURBANLARININ MEZARLARINA KOŞTU

Reyhanlı saldırısında yakınlarını kaybedenler hem sevinç hem de hüzün yaşattı. Olay sonrası ellerini havaya kaldırdığı fotoğrafı çekilen ve Reyhanlı saldırısının simgesi olan ve eşini kaybeden Zahide Kuday ise, “Allah’a şükür yakalandılar, inşallah diğerleri de yakalanır. Allah onların cezalarını versin. Kendileri de böyle yansın” dedi. Patlamada 29 yaşındaki kızını kaybeden Edibe Çalım “9 günü vardı gelin olacaktı, ben kızımı gelinlikle toprağa verdim. İçimiz kan ağlıyor ama bu haberi aldıktan sonra hem huzurlu olduk hem de mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

Hain saldırı sonucu, orada bulunan 3 oğlunun yaralandığını ve birinin şehit olduğunu ifade eden Medine Erdemci ise, ‘’Yakalandığı haberi aldığımda ağlamaya başladım ve sevindim. Ne yapacağımı şaşırdım. İnşallah diğerleri de tek tek yakalanır, idamları verilir inşallah biz o zaman rahatlarız’’ şeklinde konuştu.

Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna da, “Mihraç Ural, Mehmet Gezer siz de eninde sonunda yakalanacaksınız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın, devletimize, askerlerimize, polislerimize teşekkür ederiz” dedi.

“ESAD’A MESAJ NİTELİĞİNDE”

Savunma ve Güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda: Yusuf Nazik’in Lazkiye gibi Esad’ın ‘kalem’ dediği bir yerden getirilmesi sembolik olarak çok büyük önem taşıyor. Lazkiye, Esad’ın hiçbir şekilde hiç kimsenin dokunamayacağına inandığı ‘Alamut Kalesi’dir.’ Buradan bu teröristin getirilmesi Esad’a ‘istediğimizde sarayında da adam getirebiliriz’ mesajıdır. Bu aynı zamanda MİT’in 15 Temmuz’dan sonra gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Gelişmeler, Türkiye’nin Mihraç Ural’ın da içinde bunduğu ‘Acilciler’e yönelik operasyonlarına devam edeceğini gösteriyor.

“İSTİHBARATIMIZ ÇOK İYİ”

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Mithat Işık: Türk istihbaratı yeni bir konsept çerçevesinde terör örgütü mensuplarını artık sınır ötesinde etkisiz hâle getiriyor ya da yakalayıp Türkiye’ye getiriyor. Suriye’de bize yakın insanlar, gruplar, aşiretler var. Bu açıdan bizim bölgede istihbarat temin etmemiz diğer ülkelerden daha kolay. MİT bunu son dönemde etkili bir şekilde kullanıyor. Sınır ötesinde yapılan operasyonlar kolay operasyonlar değil. Terörle mücadele de belirlenmiş olan yeni konseptin doğru bir konsept olduğunu görüyoruz.