Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib'de herhangi bir  askeri operasyon zaten problemli olan bölgeyi bir felakete sürükler." dedi. Akar, dün bazı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği yemekteki  konuşmasında, uluslararası güvenlik ve istikrarın önemli risklerle karşı karşıya  kaldığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Türkiye'nin aynı anda birden çok tehditle mücadele ettiğini vurgulayan  Bakan Akar, "Bir yandan FETÖ, PKK/PYD/YPG/KCK ile mücadele ederken bir yandan da  3 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece Suriye ve Irak'ın değil tüm komşularının toprak ve  politik bütünlüğüne saygılı olduğunun altını çizen Akar, "Ancak bu ülkelerden  ülkemize saldırı gerçekleştirilmesine sessiz kalmadık, bundan sonra da  kalmayacağız." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın aynı zamanda YPG demek olduğunu belirten Bakan  Akar, "Aynı kaynaktan beslenen tek bir terörist yapı. Türkiye ve Irak'ta adı PKK,  Suriye'ye geçince ise adı YPG oluyor." dedi.

Terör örgütlerine yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının  düzenlendiğini anımsatan Akar, şöyle devam etti:

"Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 binden fazla azılı DEAŞ teröristini  etkisiz hale getirdik. Türkiye olarak DEAŞ ile yüz yüze savaşan tek ülkeyiz.  Diğer ülkeler havadan bombalıyor ama biz ordumuzla birebir DEAŞ ile karşı karşıya  gelen tek ülkeyiz. Zeytin Dalı Harekatı'nda ise 5 binden fazla PKK ve DEAŞ  teröristini etkisiz hale getirdik. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz iki operasyonla  güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşmasını engelledik. İki  operasyonda da sivillerin, çevrenin, dini ve kültürel yapıların zarar görmemesi  için hiçbir ülkenin göstermediği kadar hassasiyet gösterdik."

  "BARIŞÇIL ÇÖZÜMLER BULABİLİRİZ" 

Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Bakan  Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'daki zirvede canlı  yayında bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, şöyle  konuştu:

"İdlib yeni bir krizin eşiğinde. Rusya, İran ve müttefiklerimizle  bölgeye barış ve istikrarın getirilmesi ve insani bir dramın engellenmesi için  yoğun çalışıyoruz. İdlib'de herhangi bir askeri operasyon zaten problemli olan  bölgeyi bir felakete sürükler. Belirsizliklerin hakim olduğu bu dönemde  ülkelerimiz arasındaki iş birliğini geliştirmeye büyük önem vermeli ve bu konuda  istekli olmalıyız. Sadece birlikte hareket ederek hem bölgedeki hem de dünyadaki  problemlere barışçıl çözümler bulabiliriz. Bazı ülkeler 'kimyasal silah  kullanılırsa tepki vereceklerini' dile getiriyorlar. Ancak insanların sadece  kimyasal silahlarla değil, konvansiyonel silahlarla da öldürülmesine karşı  çıkmalıyız. Önemli olan radikallerle muhaliflerin ayrıştırılması. Bu da zaman  alacak bir süreç. Bölgenin bombalanması sadece sivillerin zarar görmesine ve göç  etmelerine değil, radikalleşmenin de artmasına neden olur."