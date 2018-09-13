Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile açıklama yaptı.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nursultan Nazarbayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, konuk Cumhurbaşkanına protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Nazarbayev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerin takdiminin ardından, merdivenlerde ülkelerinin bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz veren Erdoğan ve Nazarbayev daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'na ve anlaşmaların imza törenine de iştirak edecek Erdoğan ve Nazarbayev, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan hazır bulundu.