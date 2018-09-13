Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Kozluk'ta yol kontrolünde kimliği yok diye ifadesi alınmak üzere karakola götürülen kişinin PKK'lı olduğu ortaya çıktı. PKK'lı kişinin araca otostop yaparak bindiği ve aynı zamanda araca silahını gizlediği ortaya çıktı.