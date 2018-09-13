Batman Kozluk'ta yol kontrolünde kimliği yok diye ifadesi alınmak üzere karakola götürülen kişinin PKK'lı olduğu ortaya çıktı. PKK'lı kişinin araca otostop yaparak bindiği ve aynı zamanda araca silahını gizlediği ortaya çıktı.
Batman Kozluk'ta yol kontrolünde yakalanan şahıs PKK'lı çıktı
13.09.2018 - 19:59 | Son Güncelleme: 13.09.2018 - 20:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman Kozluk'ta yol kontrolünde kimliği yok diye ifadesi alınmak üzere karakola götürülen kişinin PKK'lı olduğu ortaya çıktı.
Etiketler : batman,kozluk,pkk,
580267 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/580267.aspx
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