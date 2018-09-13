Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli sınırlarımızın diğer yakasında kaos ve karmaşanın yayılmasına izin veren malum ülkelerin Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlamaları isabetli olur. Hiç kimse sınırlarını zorlamasın. Geçmişte emperyalizme karşı yüreklendik bugün de yeni zaferlere imza atabiliriz" dedi.

Bahçeli, "Terör örgütleri İdlib'e yuvalanmıştır. Ülkelerin hareketleri büyük ve kanlı çatışmaların her an ortaya çıkması habercisidir. İdlib'teki insani durum giderek kötüleşmektedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'nin yolu yol değildir. Siyasi milli ve ahlaki değildir. Küresel komplonun yeni işbirlikçileri artık bellidir" dedi.

YEREL SEÇİM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz 31 Mart 2019'a cumhurun ittifakının damga vurmasını istiyoruz" dedi.

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