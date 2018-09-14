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Son Dakika... Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
14.09.2018 - 10:22 | Son Güncelleme: 14.09.2018 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı Köyü kırsalında Jandarma İHA ile 3 BTÖ mensubu tespit edilmiştir. Söz konusu bölgeye yapılan hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiștir"
Etiketler : terör,hakkari,
580336 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/580336.aspx
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