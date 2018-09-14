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Son Dakika... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Hatay'da incelemelerde bulunuyor
14.09.2018 - 11:53 | Son Güncelleme: 14.09.2018 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit DÜNDAR ile birlikte Gaziantep ve Hatay bölgelerindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır. "
Etiketler : hatay,tsk,
580350 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/580350.aspx
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