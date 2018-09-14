Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından Başyazıcıoğlu Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Aracı hareket ettiği sırada kendisine "Tayyip dede" diye seslenen çocuğu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurdu. Erdoğan, çocukla bir süre konuştu ve oyuncak hediye etti. Erdoğan, daha sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile aynı makam aracıyla AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve eski bakanlardan Taner Yıldız da eşlik etti.