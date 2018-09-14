Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya'nın temsilcilerinin katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Dörtlü zirvenin siyasi danışmanlar düzeyindeki toplantısının yapıldığını hatırlatan Kalın, toplantıda Suriye merkezli müzakere sürecinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Suriye'nin genelinde yaşanan süreçler, hadiseler ama özellikle de İdlib'de son dönemdeki gelişmeleri detaylı bir şekilde mevkidaşlarımızla ele aldık.

İdlib, hassasiyetini korumaya devam ediyor. Bu konuda zaten bir mutabakat söz konusu. Özellikle İdlib'e yapılacak bir saldırının sonuçlarının çok ağır olacağı, hem insani krizlere yol açacağı hem yeni bir göç dalgasına sebep olacağı hem de devam etmekte olan siyasi süreçleri dinamitleyeceğine dair genel bir mutabakat var.

ASKERİ DEĞİL, SİYASİ ÇÖZÜM KONUSUNDA MUTABIKIZ

Dolayısıyla bu felaketi önlemeye dönük ne tür adımlar atabiliriz, bunları değerlendirme imkanımız oldu. Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması gerektiği. Bu çerçevede de Birleşmiş Milletler çatısı altında devam eden Cenevre sürecinin desteklenmesi, Astana Platformu'nun buna destek sağlaması ve devam eden başka inisiyatifler var bunların da Cenevre sürecine katkı verecek şekilde tanzim edilmesi konusunda bir genel fikir birliği oluştu."

İDLİB'TE 12 GÖZLEM NOKTAMIZ VAR, ORADA MEVCUT STATÜNÜN KORUNMASI ÖNEM ARZ EDİYOR

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Soçi'ye yapacağı ziyaret ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştireceği görüşmenin de ele alındığını aktararak, "Bu konu artık daha bir öncelik kesp etmiş durumda. Bunu aslında daha ileri bir tarihte yapacaktık ama pazartesi olması bir açıdan da iyi. Geçen hafta Tahran'da Sayın Cumhurbaşkanımız, İdlib'e yönelik yeni bir saldırının olmaması için de çok yoğun çaba göstermişti. Bu çabanın devamı olarak biz bugünkü toplantıyı gerçekleştirdik. Pazartesi de bu müzakerelerimiz devam edecek. Bizim orada 12 tane askeri gözlem noktamız var. Askerlerimizin güvenliği açısından da İdlib'teki insani durumun kontrol altında tutulması açısından da, mevcut statünün korunması önem arz ediyor. Biz Türkiye olarak da bu görüşümüzü ifade ettik." diye konuştu.

İdlib'in belli yerlerinde ortaya çıkan güvenlik risklerinin izole edilmesinin önem taşıdığına işaret eden Kalın, şunları söyledi:

"HİÇ KİMSENİN ARZU ETMEDİĞİ KRİZLER ÇIKABİLİR"

"Türkiye, üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu zaten ifade etti. Ruslarla teknik heyetler düzeyinde görüşmeler de devam ediyor. Yeni bir göç dalgası elbette sadece Türkiye'nin yükü olmayacaktır. Buradan Avrupa'ya uzanan yeni bir krizler silsilesinin doğmasına yol açabilir. Dolayısıyla bunu hiç kimse arzu etmiyor.

Fakat bunun nasıl önleneceğine dair bir mekanizmanın da geliştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu toplantıda ağırlıklı olarak bu konuları ele aldık. Mültecilerin geri dönmesi, Suriye'nin yeniden inşa edilmesi gibi konular da tabii ki ileriki aşamalarda konuşulacak ama şu anda mevcut çatışmalar devam ederken ve bir siyasi çözüm süreci henüz hayata geçmemişken, bunların biraz erken olacağına dair de bir genel kanaat var.

Burada siyasi çözümü önceleyen, özellikle Anayasa Komisyonu çalışmalarının da belli bir noktaya gelmesini hedefleyen bir takvim üzerinde genel manada mutabık kalındı."