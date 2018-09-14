Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayının son toplantısında Mart 2017’de 1/5000 ölçekli planları kabul edilen Maltepe Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu’nun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını görüştü. Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen raporla, 40 yıldır Maltepe ilçesinin kanayan yarası olan ve vatandaşların deprem riski taşıyan sağlıksız binalarda oturmasına sebep olan 3 mahallenin imar sorunu çözüldü ve bölgede kentsel dönüşümün önü açıldı.

"Maltepe ilçemizde 40 yıllık problemi çözmüş olduk"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Meclisini bu önemli kararı dolayısıyla tebrik ederek, “İBB Meclisimizde bugün Başıbüyük - Gülensu ve Gülsuyu 1/1000’lik İmar Planları onaylandı. Böylece, Maltepe ilçemizdeki 40 yıllık bir problemi çözmüş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Maltepe ilçemiz ve İstanbul’umuz için hayırlı olsun” dedi.

Yerinde dönüşüm sağlanacak

Plan ve onay süreçleri tamamlandığında, Maltepe’nin 40 yıldır kanayan yarası olan ve E-5’ten yukarı doğru çok kötü bir görünüm arz eden gecekondulaşma ve deprem riski taşıyan binalar, kentsel dönüşüme tabi tutulacak. Maltepe Başıbüyük’te bir kısmı tapu tahsis belgeli çoğunluğu işgalli olan plansız, ruhsatsız binaların bulunduğu Başıbüyük Mahallesi’nin 1/5000 ölçekli imar planları Mart 2017’de onaylanmıştı. Yine ruhsatsız binaların bulunduğu Gülsuyu ve Gülensu Mahallelerinin 1/5000 ölçekli imar planları da İBB Meclisinde Aralık 2016’da görüşülerek kabul edilmişti. Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu Mahallelerinde yerinde dönüşümle vatandaşlar 40 yıllık sağlıksız yaşamdan kurtulacak ve bölge planlı hale gelecek. Her 3 mahallede de modern binaların yanı sıra okullar, parklar, sosyal donatı ve dini tesis alanları bulunacak.