Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu testleri, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nin (İHKİB) kuruluşu olan Ekoteks Laboratuvarı yapıyor. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden toplanan numunelerin kendilerine geldiğini belirten Ekoteks Laboratuvarı İcra Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir: Bu numunelere test yapıyoruz. Kırtasiye ve okul malzemelerinin kanserojen madde içerip içermediğini, fiziki kondisyonlarını, alerjenlik durumlarını, çocuklara zararlı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Testler sonrası ilgili bakanlığa sonuçları sunuyoruz. Yetkililer de bizim raporlamamıza göre olumsuzluk varsa ürünleri toplayarak imha ediyor ve para cezası uyguluyor.