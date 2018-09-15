Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye’nin Lazkiye kentindeki nokta operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilen Yusuf Nazik’in, sorgusunda Suriye istihbaratının Reyhanlı saldırısıyla bağlantısına ilişkin önemli bilgiler verdiği öğrenildi.

Reyhanlı’daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik’in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorgusu sürüyor.

Zaman zaman MİT görevlilerinin de katıldığı sorgulamada Nazik’in, örgütün güncel durumu, yurt içi ve dışındaki bağlantıları, Suriye’deki faaliyetlerinin yanı sıra örgüt elebaşı Mihraç Ural’ın Suriye istihbaratı El Muhaberat ile ilişkileriyle ilgili de önemli bilgileri polis ve istihbarat yetkilileriyle paylaştığı, çeşitli isim ve adresler verdiği öğrenildi.

Terörist Nazik’e MİT ve emniyet istihbarat birimlerince temin edilen fotoğraflardan teşhis yaptırıldığı, özellikle örgütün yurt içi ve dışındaki irtibatları ile örgütle bağlantılı El Muhaberat ajanlarının kimliklerinin deşifresi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Nazik’in, Reyhanlı saldırısının emrini verenler arasında yer aldığını belirttiği El Muhaberat ajanı “Hacı” kod adlı “Muhammed” isimli kişi ile onunla hareket eden diğer ajanların deşifresine yönelik önemli bilgiler paylaştığı kaydedildi. Emniyetteki sorgusuna aralıklarla devam edilen Nazik’in, gerekirse gözaltı süresinin uzatılabileceği ve alınan ifade doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği bildirildi.