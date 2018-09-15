Van'ın Gürpınar kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 terörist sağ olarak yakalanırken, çok sayıdaki silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van'da bir terörist sağ olarak yakalandı!
15.09.2018 - 22:26 | Son Güncelleme: 15.09.2018 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Gürpınar kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 terörist sağ olarak yakalanırken, çok sayıdaki silah ve mühimmat ele geçirildi.
Etiketler : van,pkk,terörist,
580556 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/580556.aspx
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