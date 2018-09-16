Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen eğitim-öğretim dönemi ve yaz tatilinde okul kantinlerine yönelik 46 bin 663 denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata uygun olmayanlara toplam 231 bin 867 lira idari para cezası uygulandığını belirterek, yeni dönemde de denetimlerin süreceğini bildirdi. Pakdemirli, okullar, yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhanelerin yılda iki defa Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlendiğini söyledi. Pakdemirli “Yeni eğitim-öğretim döneminde de Bakanlık personelimiz Türkiye’nin geleceği çocukların ve gençlerin okullarda sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimi için denetimlerine kararlılık ve dikkatle yoğun bir şekilde devam edecek” ifadesini kullandı. Pakdemirli, okul kantinlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca da denetim yapıldığını, okul ve kurumlarda bulunan kantin, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi yerlerde gıdaların satışı ve hijyen yönünden üç koldan yapılan denetimlerin daha etkin hâle getirilmesi ve iş kaybının azaltılması için taşrada iş birliği yapıldığını söyledi. Bakanlıklar, sıkı denetimlerle güvenilir gıdaya erişim sağlanarak olabilecek gıda zehirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar ile yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkların önlenmesini hedefliyor.