AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, başsavcılık, ABD'nin Ankara  Büyükelçiliği binasına 20 Ağustos 2018'de silahla ateş edilmesi olayına yönelik  yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 306. maddesinde yer  alan "Yabancı bir devlete karşı hasmane hareketlerde bulunmak" suçundan  şüpheliler Ahmet Çelikten, Osman Gündaş, Ersin Bayram ve T.B.K. hakkında fezleke  hazırladı.

Başsavcılık, aynı kanun maddesindeki hüküm gereğince Adalet  Bakanlığına gönderdiği yazıyla Adalet Bakanından kovuşturma izni talep etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın talebi  üzerine Çelikten, Gündaş, Bayram ve T.B.K. hakkında "Yabancı bir devlete karşı  hasmane hareketlerde bulunmak" suçundan kovuşturma izni verdi.

Söz konusu suçla ilgili hükümleri içeren ve bu suça yönelik kovuşturma  yapılmasında Adalet Bakanının izninin alınmasını öngören TCK'nın 306. maddesi ise  şöyle:

"Türkiye devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak  şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer  hasmane hareketlerde bulunan kimseye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir.  Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir. Fiil,  sadece yabancı devletle siyasal ilişkileri bozacak veya Türkiye devleti veya Türk  vatandaşlarını misilleme tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak nitelikte ise  faile 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilir. Siyasal ilişki kesilir veya  misilleme meydana gelirse 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu  maddede yer alan suçun kovuşturulması Adalet Bakanının iznine bağlıdır. Bu madde  hükümleri, fiili savaş halinde ülke topraklarının tamamını veya bir kısmını işgal  eden yabancı devlet kuvvetlerine karşı meşru müdafaa amaçlı direniş hareketleri  hakkında uygulanmaz."

Olay

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına 20 Ağustos'ta silahla ateş  edilmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında  saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş  yakalanmış, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu  değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki sorgularının  ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 6 şüpheliden Çelikten, Gündaş ve Ersin  Bayram tutuklanmış, aralarında T.B.K'nin de bulunduğu diğer 3 şüpheli adli  kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FETÖ bağlantısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ise  şüphelilerden Gündaş ile patronu Bayram'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile  bağlantıları ortaya konmuştu.

Gündaş'ın sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in  videolarını paylaştığı tespit edilmişti. Gündaş'ın çalıştığı lokantanın sahibi  olan ve tutuklanan şüpheli Ersin Bayram'ın da telefon ve diğer dijital  materyallerinin incelenmesi sonucu FETÖ irtibatı belirlenmişti.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin hazırladığı raporda, Bayram'ın,  telefonuna FETÖ uygulamaları ile haberleşme programlarını indirdiğinin tespit  edildiği ve telefonunda FETÖ elebaşı Gülen'in talimat içerikli vaazlarının  yayımlandığı "herkul.org" isimli uygulamanın bulunduğu bilgisi yer almıştı.

İnternet trafik bilgisi incelenen Bayram'ın, internetten örgütün  filmlerini araştırdığı ve telefonunda Gülen'e ait fotoğrafların olduğu tespit  edilmişti.

Telefonu incelenen Bayram'ın albümünde de ilginç fotoğraflara  ulaşılmıştı.

Gözaltı sorgusunda Bayram'a, 11 Eylül 2015'te ABD'nin eski Ankara  Büyükelçisi John Bass ile çektirdiği fotoğraf sorulmuş, ABD Büyükelçiliğinin,  Amerika'ya ithalat ve ihracatı olan Türk firma ve STK'lara İstanbul'da kokteyl  verdiğini ve bu kokteyle kendisinin de katıldığını öne süren Bayram, "Burada John  Bass ve eski İstanbul Konsolosu ile fotoğraf çektirdim. Memleketim olan Giresun  Yağlıdere nüfusunun yarısının Amerika'da olmasından dolayı resimleri de reklam  amaçlı paylaştım." ifadesini kullanmıştı.

Büyükelçiliğe ateş açtıktan sonra kaçan Çelikten ile Gündaş'ın,  elçilik çevresinde saldırıdan 20 dakika önce keşif yapmaları da görüntülere  yansımıştı.