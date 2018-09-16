Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri: "Hakkari Yüksekova İlçesinde terör örgütü mensuplarıyla iltisaklı olarak kurye, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve ‘Terörden Arananlar Listesinde’ GRİ kategoride yer alan Sabri Kartal isimli terörist, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Yüksekova Yürekli Köyünde tespit edilmiş olup İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."