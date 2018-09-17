Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

*YPG en büyük tehdit, ABD bunları buraya yerleştirmek için elinden geleni yapıyor. ABD ile Türkiye ilişkileri toparlanabilecek mi?

Bizim tavrımız son derece net. Tavrımız ne ise böyle devam edecek. Niye geri adım atalım? Biz, iki ileri bir geri, böyle bir mantıkla hareket eden bir ülke değiliz. Biz Türkiye’yiz. Gereği neyse bunun gereğini yapacağız. ABD’ye teklifimizi ta başta yaptık. Dedik ki: ‘Rakka’da siz terör örgütleri ile birlikte adım atıyorsunuz. Eğer Rakka’dan terör örgütlerini, DEAŞ’ı boşaltacaksanız, gelin bunu beraber yapalım.’ Bunu, bizzat Trump’a söyledim. Dediler ki: ‘Biz YPG-PYD ile yapacağız’. Biz de, ‘O sizin takdiriniz. Siz yolunuza biz yolumuza!’. Akabinde adımımızı attık. Biz DEAŞ’tan orayı temizledik. Afrin’i malum o terör örgütlerinden temizledik. Bunun için kimseden izin almadık.

*Wall Street Journal’da bir makaleniz yayınlandı, ‘dünya Esad’ı durdurmalı’ dediniz, HTŞ ile mücadelede Rusya ve İran’a bir strateji öneriyor musunuz?

Biz bunları Tahran zirvesinde konuştuk. Her üç tarafın dışişleri bakanları, savunma bakanları, istihbarat teşkilatları çalışmaları birlikte yapıyorlar. Buralardan taviz vermeyeceğiz. Nerede tıkanırsanız biz devreye gireceğiz.

*Rıza Zarrab’ın bir lokantada yemek yerken görüntülenmesi, ardından Amerikalı hukukçuların, Zarrab’ın serbest kalmasının mümkün olmadığını söylüyor...

Demek ki o hukukçular bu işi iyi bilmiyor, çünkü görüntülendiği yanındaki bayan onun avukatı zaten.

*Serbest olmasının mümkün olmadığı söylendi...

Tabii ki mümkün değil. Bir taraftan öyle diyorlar, şu diyorlar, kelepçeli diyorlar ama demek ki orada bu kelepçelerin dışında başka kelepçeler de var.