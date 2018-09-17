Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Emîri’nin size hediye ettiği uçak muhalefet tarafından gündeme satın alındığı iddiasıyla getirildi...

İşin aslı şu; Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı. Katar Emîri ilgilendiğimizi duyunca uçağı Türkiye’ye hibe etti. Bu CHP’yi niye rahatsız ediyor? Sözünü ettikleri uçak şu anda boyanıyor. İnşallah her şey bitikten sonra bir seyahati de onunla yaparız.

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CHP’nin bir tv kanalını satın aldığı iddiası var. Bu, Anayasa mahkemesinin ilgilenmesi gereken bir suç değil mi?

Bir tv kanalı açmış açmamış çok önemli değil. Ama daha önemli bir suç var. Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Ama şu anda CHP İş Bankası hisselerinin yüzde 28’inin sahibi durumunda. Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iş yapar? Buna bir bakılması lazım. Ben diyorum, Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse hazineye girer.