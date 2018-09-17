Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beşiktaş Başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman’a bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikret Orman'ı kutladı
17.09.2018 - 01:25 | Son Güncelleme: 17.09.2018 - 01:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman’a bir tebrik telgrafı gönderdi.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,fikret orman,beşiktaş,
580704 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/580704.aspx
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