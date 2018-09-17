Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son bir yılda açık alanda düğün yapmak için güvenlik güçlerine 5 bin 192 başvuru yapılan Şırnak’ta, vatandaşlar birçok noktada artık gönüllerince eğleniyor. Yusuf Timur, Almanya’da yaşayan Şırnaklı Leyla Enç ile Mezra köyünde düzenlenen ve 3 gün 3 gece süren düğün ile dünyaevine girdi. Düğüne çevre köylerden ve Almanya’dan katılan davetliler, yöresel kıyafetleriyle halay çekti. Takı merasiminde ise “Dolarınızı bozdurun, gelin ve damada Türk parası takın lütfen” anonsu yapıldı. Damadın amcası Hüsnü Timur, terör örgütüne yönelik yapılan operasyonların ardından huzurla düğünlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. PKK’lı teröristlerin saldırıları sonucu bölgedeki huzursuzluk nedeniyle vatandaşların düğün yapamadığını anlatan Timur, evlenmek isteyenlerin de sessiz sedasız gelini getirdiğini aktardı.