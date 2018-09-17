Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



GATA’da doktor olarak görev yaptığı sırada soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Muhammed E.A., örgütün kendisini ankesörlü veya sabit hatlardan arayarak iletişim kurduğunu kabul etti. Örgütsel görüşmelerden önce, kendisinin ve arkadaşlarının belirlenen gün, saat ve adreste olduklarını anlatan Muhammed E.A “Aksi bir durum olması halinde bana verdikleri cep numarasını ankesörlü ya da kontörlü hatlardan yani büfelerden arayıp bildiriyordum. Ya da onlarda bir aksilik olması durumunda bildiriyorlardı. Böyle zamanlarda “maç iptal” ya da “sinemaya gelin” diyorduk. Konuşmalar en fazla 25-30 saniyelik oluyordu” dedi. Hakkında iddianame hazırlanan şüpheli Muhammed E.A.’nın gazete bayii, büfe, market, bakkal ve iddia bayi gibi iş yerlerindeki ücretli hatlardan 2013-2014 yılları içerisinde 30 defa arandığı tespit edildi. Muhammed E.A. ile birlikte başka isimlerinde ardışık bir şekilde arandığı aktarıldı. Şüpheli Muhammed E.A.’ya “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.