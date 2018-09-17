Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 9 Eylül Pazar günü AŞTİ’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında şehir dışından Ankara’ya gelen M.Ş., bagajlarını almak üzere otobüsün arkasına geçtiği sırada parasının çalındığını fark etti. Hemen Çiftlik Polis Merkezi Amirliğine giden M.Ş. 600 TL’sinin çalındığına dair ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameraları görüntüleri neticesinde, olayı gerçekleştiren şahsın komedyen Ş.S.’nin ağabeyi Y.S. olduğunu tespit etti.

Y.S., Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince bu sabah gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, zanlı daha önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Mart Perşembe günü Trabzon’da yaptığı mitingde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik’in 1600 lira ile 400 dolarını çalmıştı. Y.S. gerçekleştirdiği bu hırsızlık suçu kapsamında tekrar Ankara’da gözaltına alınmıştı.