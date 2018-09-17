Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Kağızman Paslı köyünde dün öğle saatlerinde yabani meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin en büyük kızları Sedanur Güzel'i arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Ekipler, köydeki ev ve arazilerde arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığına bağlı iki tim de katılıyor.

"ÇOCUĞUMU BULUN GETİRİN"

Anne Handan Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının dün öğle saatlerinde kaybolduğunu, eve su içmek için gelmesinin ardından bir daha görmediğini söyledi.

Güzel, kızının daha önce evden hiç uzaklaşmadığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Hiç evden ayrılmıyordu, hep evde televizyonun başındaydı. Herkesten yardım diliyorum. Ne olur yavrumu bulun getirin, çocuğuma zarar vermeyin Allah'ınızı severseniz. Herkesin çocuğu var. Geçen sene kaza geçirdi, ayağında sakatlık, gözünde sıkıntı var, ne olursunuz çocuğumu bulun getirin. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum: Ne olursunuz çocuğumu bulun getirin, kim aldıysa kim götürdüyse bulun getirin."

Maddi durumlarının iyi olmadığını söyleyen Güzel, "Amca çocuklarıyla meyve toplamaya gittiler, ondan sonra hiç görememişler. Amca çocuklarından ayrılmış, 'Siz gidin, ben arkanızdan geleceğim.', küçük kardeşine de 'Başım ağrıyor, gidip yatacağım.' demiş. Ondan sonra hiç gelmemiş." ifadelerini kullandı.